İsmail Küçükkaya hakim karşısına çıktı

İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'ın "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkındaki iddiası üzerine hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık İsmail Küçükkaya ve avukatları ile müşteki Bakan Kaya'nın avukatı Erol Bulut katıldı.

Savunmasını yapan Küçükkaya, 26 yıllık gazeteci olduğunu, tarafsız ve Atatürkçü kimliğiyle bilindiğini ifade ederek, kendisinin de FETÖ tarafından telefonları en uzun süre dinlenilen gazeteci olarak mağdur edildiğini söyledi.

"Demokrasi meydanı" sloganını kullandığı programına Başbakan Binali Yıldırım ve birçok bakanın katıldığını ve müşteki Kaya'nın bakanlığına ait olumlu çalışmalara birçok defa yer verdiğini dile getirdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkındaki iddialarla ilgili Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" iddialarıyla 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.