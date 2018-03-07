İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ''Gökhan Açıkkollu'' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra vefat eden Gökhan Açıkkollu'ya ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir siyasi partinin grup toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Gökhan Açıkkollu'nun vefatına ilişkin ifadeler kullanıldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan incelemede, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde İstanbul'daki eylemlerin tespitine ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kadıköy'den Acıbadem'e giden tanklara yol açmak isteyen şüpheli komiserler Çağlar Aydın ve Murat Bağrık'ın gözaltına alındığı, şüphelilerin ifadelerinde, Gülen Hareketi yapılanmasında bağlı oldukları üstleri olduğunu beyan ettikleri anlatılan açıklamada, Aydın ve Bağrık'ın, Habib Ertürk'ün kendilerine "tanklara yolu açması talimatı verdiğini" beyan etmesi üzerine, şüpheli Ertürk'ün gözaltına alındığı kaydedildi.

Ertürk'ün de gözaltı sürecinde, "emniyet mensuplarına ilettiği bu talimatın da üst yöneticisi/abisi konumundaki Gökhan Açıkkollu tarafından verildiğini" iddia ettiği aktarılan açıklamada, bu tespitler doğrultusunda 24 Temmuz 2016'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli Açıkkollu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma esnasında şüpheli Açıkkollu'nun aynı zamanda "ByLock" kullandığının anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltı sürecinde beyan ettiği şeker rahatsızlığı sebebiyle ilaçları temin edilmiş ve kullanması sağlanmıştır. Gerek şüpheli Gökhan Açıkkollu gerekse diğer şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam etmekteyken 28 Temmuz 2016'da rahatsızlanması üzerine nezaretten çıkarılarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Uygulanan tedavi sonrası soruşturma işlemleri devam etmekteyken 5 Ağustos 2016'da tekrar rahatsızlanmış, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Ölümü sonrası adli otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılmış, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca tanzim edilen 23 Kasım 2016 tarihli rapor içeriğine göre şahsın ölüm sebebinin 'akut miyokard enfarktüsü' sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Gökhan Açıkkollu'nun ölüm olayına ilişkin ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 'kişideki şeker hastalığı rahatsızlığı ile kalp krizi arasında illiyet bağı olup olmadığına' dair rapor tanzim edilmesi için soruşturma dosyası Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'na gönderilmiş olup, görüş istenmiştir.

Gökhan Açıkkollu isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır."

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