İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 şehit

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Yerlikaya, zorunlu iniş yaparken düşen askeri helikopterdeki 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vali Yerlikaya: 4 asker şehit oldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazaya ilişkin "Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü." ifadesini kullandı. Daha sonra olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, düşen askeri helikopterde yaralanan 4 askerin şehit olduğunu belirtti. Soruşturma başlatıldı Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. AA

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