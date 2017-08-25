"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar belli oldu

25 Ağustos 2017, Cuma 23:02
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu.

Bu kapsamda, 2 il emniyet müdür yardımcısı, 5 şube ve 2 ilçe müdürünün görev yeri değişirken, il emniyet müdür yardımcılığı sayısı da 32'den 25'e düşürüldü.

Son kararnamede 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe İlçe Emniyet müdürlüklerinden, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü Alper Karalı da Hassas Bölgeleri Koruma ve Bakım Onarım Şube müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Bülent Yeşilyurt, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır getirildi.

Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksek, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'ne il dışından tayin olan Emniyet Müdürü Neslihan Şentürk, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne aynı şubenin müdür yardımcısı Emniyet Amiri İsmet Emirza, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Gürkan Dikyol, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne müdüriyet emrinde bulunan Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili atandı.

4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Belge Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Demir Üsküdar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Koordinasyon Şube Müdürü Saip Özdemir, il dışına tayin oldu. Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Erkan Karalı ise müdüriyet emrine verildi.

Ayrıca son kararnamede terfi alan 40 dördüncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin yerleri değiştirildi.

AA

Etiketler: istanbul, emniyet
Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.