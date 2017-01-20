İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi yapıldı. Roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

VALİ ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay sonrası Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.