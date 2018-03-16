İstanbul merkezli 28 ilde hakim ve savci adaylarina operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 68 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında avukatların da olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi. AA

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