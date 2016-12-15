İstanbul Valiliği'nden yaralılarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, terör saldırısı sonrası hastanelerde 58 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen terör saldırısında yaralananların kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "10 Aralık'ta Beşiktaş ilçemizde gerçekleşen menfur terör saldırısı sonrası bugün 13.00 itibarıyla hastanelerimizde tedavisi süren hasta sayımız 58'dir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA