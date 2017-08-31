İzmir'de cezaevi servisine bombalı saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı. Saat 08.01 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde Buca Koop mahallesi Denizkent sitesinin önünde çöp konteynırına konulan bomba servis otobüsünün geçişi sırasında patladı. Servis otobüsünde az sayıda kişi olduğu öğrenildi. Kırıklar F Tipi Cezaevine infaz memuru ve görevlilerini taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında, saat 08.01'de patladı. İlk belirlemelere göre araçta 1 ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken olay yerinde incelemeler sürüyor. DHA

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