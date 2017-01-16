İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 23 üst rütbeli askere gözaltı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 4 ilde Gülen Hareketinin üyelerinin haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirtilen, haklarında gözaltı kararı bulunan 27 üst rütbeli subaydan 23'ü yakalandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın talimatıyla Gülen Hareketine yönelik düzenlenen operasyonda, harekete geçti. Ekipler, İzmir merkezli İstanbul, Adıyaman ve Antalya'da 4 ilde bu sabah haklarında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunun 27 kişinin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler, 'ByLock' kullandıkları belirtilen üst rütbede subaylarında bulunduğu 27 kişiden 23'ünü gözaltına aldı. Jandarma, adreslerinde bulunamayan diğer 4 kişinin yakalama çalışmasının devam ettiğini belirtti. DHA

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