Kandil'de 35 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından 15 Haziran'da Kandil'e yapılan hava harekatında 35 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından, 15 Haziran'da Kandil'e yapılan hava harekatında 35 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kandil'e yönelik operasyon hakkında bilgi verildi.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 15 Haziran'da yapılan hava harekatında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
AA