Kandil etkilemez

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala oyunu gizleyen önemli bir kesim olduğuna dikkat çekilirken, Prof. Dr. Özer Sencar, OHAL’in kaldırılması veya Kandil’e operasyon gibi adımların ise seçmen tercihinde belirgin bir farklılık oluşturmayacağı görüşünde.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki haftadan az bir süre kaldı. Her seçimde toplumun ve siyasî partilerin kulak kesildiği araştırma şirketleri de ardı ardına son seçim anketlerini ve kamuoyu araştırmalarını yayınlıyorlar. 1 Kasım seçimlerinde yapılan yanlış tahminler nedeniyle prestij kaybına uğrayan araştırma şirketleri, 24 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuçları gerçeğe en yakın tahminle öngörmeye çalışıyor. Ancak DW Türkçe’ye konuşan Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketi sahipleri, seçime iki hafta kala hâlâ oyunun rengini belli etmeyen yüzde 8-10’luk bir kitleye dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, OHAL ve KHK uygulamaları nedeniyle bu kesim sandıkta kime oy vereceği konusunda suskun kalmayı ya da yalan söylemeyi tercih ediyor. Bu kesimin kime oy vereceği ise, seçim sonucunu belirleyecek en önemli etken olacak.

Yüzde 8-10 gerçek fikrini söylemiyor

DW Türkçe’ye konuşan Metropoll Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sencar’a göre, toplumda 24 Haziran seçimlerine ilişkin anket çalışmaları konusunda da yine başarısız olunacağına dair bir beklenti var. Sencar, “Geçmişte yapılan yanlış tahminler, hatalı yöntem uygulamaktan ziyade araştırma sonuçlarının siyasî partilerin beklentilerine göre ayarlanmasından kaynaklanıyor. Bu da araştırma şirketlerine itibar kaybettiriyor” diye konuşuyor. Sencar, yakın geçmişte ABD seçimleri ve İngiltere’deki Brexit referandumunda da anket şirketlerinin başarısız olduğuna işaret ediyor. Prof. Sencar, 24 Haziran’a ilişkin ise şu görüşleri dile getiriyor: “24 Haziran seçimlerine gittiğimiz şu dönemde de yüzde 8 gibi bir seçmen kitlesi kararsız ve cevapsız gözüküyor. Yani ya gerçekten daha kime oy vereceklerine karar vermediler, ya da karar verdiler ama söylemiyorlar. Türkiye’deki mevcut korku ortamı nedeniyle siyasi tercihlerini yansıtmak istemiyor olabilirler.”

Tercihlerde değişime yol açmaz

Peki, seçimler için son dönemece yaklaşılırken Erdoğan cephesinden gelen bedelli askerlik, OHAL’in kaldırılması ve Kandil’e operasyon söylemleri seçmen davranışlarında AKP lehine bir değişiklik yaratabilir mi? Metropoll Araştırma Şirketi sahibi Prof. Dr. Özer Sencar’a göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 5’inin sandığa birkaç gün kala karar verdiği gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. “Bu durum eskiden beri anket çalışmalarında bilinen bir gerçektir” diyen Sencar, OHAL’in kaldırılması veya Kandil’e operasyon gibi adımların ise seçmen tercihinde belirgin bir farklılık yaratmayacağı görüşünde. Sencar, “Bu vaatler seçmeni etkilemez çünkü toplum bunların seçim propagandası kapsamında yapıldığını görüyor. Yani bu adımların seçim için atıldığının farkında. Dolayısıyla tercihinde olumlu ya da olumsuz bir değişime yol açmaz” diye konuşuyor.

Erdoğan’ın en düşük performansı

Seçime son iki hafta kala cumhurbaşkanlığına en güçlü iki aday olarak görülen Erdoğan ve İnce’nin oy dağılımı da giderek daha çok merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı için öne çıkan iki liderin performanslarını değerlendiren Özer Sencar, “Bugün itibarıyla İnce de Erdoğan da meydanlarda ne yapabildiğini gösterdi. Bu seçim kampanyasında Erdoğan siyasî hayatının en düşük performansını gösterdi” şeklinde konuşuyor. Sencar, buna karşın Muharrem İnce’nin ise muhalefette ciddî bir canlanma oluşturmuş olsa da AKP seçmenlerinden oy almayı başaramadığını öne sürüyor. Sencar, “Türkiye’de seçim sonucunu etkileyecek oy potansiyeli AKP havuzundadır. Muhalefet partileri arasındaki oy kaymaları dengeyi değiştirmez. Şu anda hala iktidar ile muhalefet arsında yüzde 50-yüzde 50 dengesi korunuyor” diyor.