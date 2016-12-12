Karayolu kenarına tuzaklanan patlayıcı kontrollü patlatıldı

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı İlçesi yol ayrımında yol kenarına terör örgütü tarafından tuzaklanan ve Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcı güvenlik önlemi alındıktan sonra kontrollü olarak patlatıldı.

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı yol ayrımında mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan jandarma ekipleri, yol kenarına PKK'lılar tarafına tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Karayolunu trafiğe kapatan jandarma ekipleri bomba imha uzmanlarını bölgeye çağırdı ve alınan geniş güvenlik önlemlerinden sonra patlayıcı kontrollü olarak patlatıldı. Kontrollü patlatmadan sonra yıl trafiğe açılırken, bölgeye operasyon başlatıldı. DHA

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