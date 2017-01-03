Karlov suikastinde yeni gelişme

Olayla ile ilgili soruşturmada, katil zanlısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından, Ekim 2016'da Karlov hakkında araştırma yapıldığı belirlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili soruşturmada, katil zanlısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından Ekim 2016'da Karlov hakkında araştırma yapıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yeni bilgilere ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince, saldırgan Altıntaş'ın eski ev arkadaşı Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarında geriye dönük çalışma yapıldı. Çalışmada, Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından Ekim 2016'da birkaç kez Karlov'un görsellerinin araştırıldığı ortaya çıktı. Altıntaş'ın suikastten önce Karlov'un fotoğraflarını incelediğini ve bilgi toplamaya çalıştığını belirleyen savcılık, Altıntaş'ın söz konusu tarihlerde kim ya da kimlerle görüştüğünü araştırıyor. AA

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