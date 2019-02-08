Kartal'da son durum?

İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Soylu: Kartal'da 14 vatandaşımız öldü Kartal'da Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken 7 katlı binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor. Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalarını sürdürüyor. Çöken binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor. Dün akşam yapılan açıklamaya göre, enkazdan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 11 kişi vefat etti. AA

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