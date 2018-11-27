Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

Yalova Belediyesinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villanın sahibine, yapının kaçak olması nedeniyle Ocak 2016'da 33 bin lira ceza kestiği belirtildi.

Yalova'da, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapılan villanın kaçak olması nedeniyle, sahibine belediye tarafından geçmişte 33 bin lira cezai işlem uygulandığı bildirildi. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama Polis ekiplerince dün arama yapılan, Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan'a ait, merkeze bağlı Samanlı köyündeki villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Resmi kayıtlarda "tarla" vasfında gözüken villanın, Ağustos 2015'te kaçak inşa edildiğini belirleyen belediye yetkililerinin, "imara aykırı" olduğu gerekçesiyle yer sahibine, Ocak 2016'da, 33 bin lira cezai işlem uyguladığı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduğu öğrenildi. AA

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