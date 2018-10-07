Kaşıkçı krizi büyüyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolmasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, olay ABD ve dünya basınında da geniş yer buldu.

Cemal Kaşıkçı bekleyişi devam ediyor

ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

"Saklayacak bir şeyimiz yok"

Ajanslara konuşan ve isimlerini açıklamayan Türk yetkililer, 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürüldüğünün değerlendirildiğini söyledi. Reuters’a konuşan yetkili, “Türk polisinin ön değerlendirmesine göre, Bay Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürüldü. Biz cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz” dedi. Anadolu Ajansı’na konuşan yetkililer ise Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na yapılan bütün giriş çıkışların emniyet tarafından incelendiğini söyledi. Muhalif gazetecinin köşe yazıları yazdığı Washington Post gazetesi ise Kaşıkçı’nın, “sırf bu cinayet için Türkiye’ye gelen bir tim tarafından öldürüldüğünü” yazdı. Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, “Suudi Arabistan’dan 15 kişilik bir ekibin geldiğine ve cinayetin planlı olduğuna inanıldığını” açıkladı. İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’ndan adını açıklamayan bir yetkili ise Suudi Arabistan’da devlete ait Saudi Press Agency’ye konuşarak iddiaları reddetti. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanmadığını söylediği bir Tweet paylaştı.

CPJ: Kraliyeti sorgulayan herkes tehlike altında

BBC’ye konuşan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) İcra Direktörü Vekili Robert Mahoney, Suudi Arabistan’da kraliyet ailesini sorgulayan herkesin tehlike altında olduğunu söyledi. Mahoney “Veliaht prens kesinlikle kraliyet ailesinin, harcamalarının, yolsuzlukların sorgulanmasını istemiyor” dedi ve ekledi; “Bu yıl Suudi Arabistan’da gazeteci ve bloggerların tutuklandığına şahit olduk. Kaşıkçı ülkenin ünlü gazetelerinden birinde editörlük yapmıştı ve kendisine konuşmaması, sosyal medyadan uzak durması tembih edilmişti. Ülkesinde gazetecilik yapamayacağı için yurt dışına çıktı, fakat görünen o ki artık yurt dışı bile güvenli değil.”

Prens Salman: Konsoloslukta bulunmadığını söyledi

Suudi kraliyet ailesine yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı’nın, Çarşamba günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na evlilikle ilgili belge almak üzere girdiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirtiliyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda” demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı olayla ilgili Bloomberg’e konuşan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ise Kaşıkçı’nın konsoloslukta bulunmadığını iddia etmişti. Prens Salman röportajda “Anladığım kadarıyla içeriye girdi ve birkaç dakika ya da bir saat sonra dışarı çıktı. Emin değilim” demiş ve konsolosluğun aranmasına izin verebileceklerini söylemişti.

‘Bu Türkiye’yi hafife almaktır’

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, CNN TÜRK canlı yayınında Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak soruları cevapladı. Aktay, yaşanan süreçle ilgili olarak, “Nişanlısıyla gitmeden önce beraber gidip gitmeme konusunu tartışmışlar. Güvenlik güçlerimiz olayı tüm yönleriyle inceliyor. Kesin bilgiler var faili meçhul olmayacak. Girişi tesbit ediliyor ama çıkışı tesbit edilemiyor. Bu kesin bilgi. Soruyoruz ‘çıktı’ deniliyor, ama kamera kayıtlarında çıkış yok. Bu Türkiye’yi hafife almaktır. Eğer Türkiye’yi 90’lı yıllardaki gibi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Konsolosluk net açıklama yapmalı” dedi.

Haber gelmeyince Yasin Aktay’ı aradım

Olay günü konsolosluğa nişanlısı Kaşıkçı ile birlikte gelen ve dışarıda bekleyen Hatice Cengiz ise gazetecinin başkonsolosluğa girdikten sonra dışarıya çıkmadığını söylemişti. Hatice Cengiz, “Bana telefonları verdi, bir şey olursa ne yapmam gerektiğine yönelik sorun üzerine ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AKP Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber verirsin’ dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay’a, ardından Türk Arap Medya Derneği’ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok’ dedi” açıklamasını yapmıştı. Tutuklanma endişesi dolayısıyla ABD’de yaşadığı belirtilen Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.