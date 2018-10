Kaşıkçı’nın cesedi nerede?

Uluslar arası basın Suudi Arabistan’ın açıklamasının doğruluğunu sorguladıkları haberlerinde, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunun da halen bir soru işareti olduğuna dikkat çekti.

2 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldüğünü doğrulayan Riyad, şimdi yeni sorularla karşı karşıya. Uluslar arası basın Suudi Arabistan’ın açıklamasının doğruluğunu sorguladıkları haberlerinde, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunun da halen bir soru işareti olduğuna dikkat çekti. Riyad’ın açıklamasına ABD Senatosu’nda kuşkuyla yaklaşanların olduğu belirtilen haberlerde, görevden alınan iki üst düzey görevlinin, Ahmet el Asiri ve Suud el Kahtani’nin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakınlıklarının da altı çizildi.

15 kişilik ekip yüzleşmek için mi geldi?

ABD merkezli New York Times gazetesi ise, Suudi Arabistan’ın yürüttüğü soruşturmaya yakın bir Suudi yetkilinin Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne yol açan olaylarla ilişkin açıklamalarına yer verdi. Soruşturma sürdüğü için ismini vermek istemeyen bu yetkili, Suudi Arabistan’ın yurt dışında yaşayan muhaliflerin dönmesini emrettiğini, Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki başkonsolosluğa gideceği öğrenildiğinde, istihbarat şefi Ahmet el Asiri’nin onunla yüzleşmeleri için 15 kişilik bir ekip hazırladığını söyledi. Ancak onu Suudi Arabistan’a döndürmek için verilen emir bir yetkiliden diğerine iletilirken yanlış yorumlandı ve Kaşıkçı bu kişileri karşısında gördüğünde karşılıklı meydan okuma başladı. Yetkilinin anlattıklarına göre Kaşıkçı kaçmaya çalıştı, Suudi yetkililer onu durdurdu, yumruklar havada uçuştu, Kaşıkçı bağırdı ve yetkililerden biri onun boğazını sıkınca ölümüne yol açtı. Yetkili, “Olan biten hiç de uzun sürmedi” dedi.

Kaza iddiasının ispatlanması zorlaşacak

Cemal Kaşıkçı’nın köşe yazıları yazdığı ABD merkezli Washington Post gazetesi haberinde, “Ne Kaşıkçı’nın cesedi bulundu, ne de Suudi açıklaması ona ne olduğuna değindi” dedi. Riyad’ın yaptığı açıklamada Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a atıfta bulunulmadığını belirten gazete, ancak görevden alınan iki ismin Veliaht Prens Muhammed’e yakınlıklarına işaret etti. Gazetede dikkat çeken bir diğer detay

ise, konuyla ilgili yakın bir isme dayandırdıkları, Türk yetkililerin elinde bir ses kaydı olduğu iddiası. “Konuyu yakından bilen bir kaynağa göre, Türk yetkilileri gazetecinin Suudi ekip tarafından öldürüldüğünü ve parçalandığını kanıtladığını söyledikleri ses kaydını CIA yetkililerine dinletti. Bu kayıt doğrulanırsa, Kaşıkçı’nın ölümünün bir kaza olduğuna ilişkin Suudi açıklamasını Beyaz Saray’ın kabul etmesi zorlaştırabilir.”

Pompeo, Riyad’a hikâye yazmaları için mi yollandı?

Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayıyla ilgilenen aktivistler, yazarlar ve gazeteciler, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu bilmek istiyor.

Amerikan Newyork Times gazetesi yazarı Roger Cohen, öldürülme haberinin ardından kaleme aldığı yazısında, alaycı üslûpla ölüm olayına ilişkin “Kavgada elle boğularak mı?” öldürüldü sorusunu soruyor. Cohen yazısında, “Kaşıkçı’yla görüşmek için 15 kişi mi gönderildi? Onların birinde testere mi vardı? Kaşıkçı Başkonsolosluktan 17 gün sonra mı çıktı?” şeklinde sorular da soruyor. “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad’a daha kabul edilebilir bir hikâye yazmaları için mi yollandı?” Cohen, Suudilerin hikâyeyi yeniden kurguladığına ilişkin düşüncesini ise, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad’a daha kabul edilebilir bir hikâye yazmaları için yollandıysa, bu görevin başarısızlıkla sonuçlandığı müjdesini vermek gerek” şeklinde ifade ediyor.

Defalarca niye inkar etti?

Mısırlı düşünür ve akademisyen Seyfeddin Abdulfettah ise, Kaşıkçı olayına ilişkin Suudi Arabistan’ın tavrını eleştirerek, “Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldürülüşünü defalarca niye inkâr etti? Adamın cesedi nerede? Kayboluşundan iki hafta sonraki bir zamana dek ölümüne sebep olan ‘Kavga hikâyesi’ niye gecikti?” sorusunu yöneltti. Yine Mısırlı ünlü aktivist Vail Guneym de “Yeryüzünün her yerinde insanlığa inananların birçoğunun akıllarında ve kalbinde düşünce şehidi Kaşıkçı’nın anısı yaşayacak” ifadesini kullandı.

Kavga sonucu vefat ettiyse cesedi nerede?

Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı’nın Medine’ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı. Lübnanlı gazeteci Necla Ebu Mera da benzer ifadelerle, “Kavga sonucu vefat ettiyse cesedi nerede?” diye sorarak açıklamanın ciddiyetsizliğine işaret etti. Yemenli gazeteci Hamdi el-Bekkari, Twitter’da “Herkesin merak ettiği, ‘Cesedi nerede?’ sorusuna cevap istiyoruz” ifadelerini paylaştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna dair cevabın zorunlu olarak verilmesi gerektiği konusunda hemfikir yorumculardan Bahreynli gazeteci Nezihe Said ise, adaletin tesisi için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi yetkilileri görevden almasının yeterli olmadığını vurguladı.

Arap devletlerinden Suud’a destek

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü netleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad’ın açıklaması, Avrupa devletlerinin tepkisini çekerken, müttefik Arap devletlerinin alkış, tezahürat ve övgülerine mazhar oldu. Mısır Dışişleri Bakanlığı “Soruşturmaların ilk sonuçlarını memnuniyetle karşıladık. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in aldığı belirleyici ve cesur karar ve tedbirler, hukukun ilkelerine ve adaletin etkin uygulanmasına uygundur” açıklamasını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM, Suudi Arabistan’ın açıklamasını desteklediğini ve Kral Selman’ın kararlarının övgüye değer olduğunu duyurdu. Haberde Suudi Kralı’nın Kaşıkçı’nın öldürülmesi vak’ası hakkında aldığı kararlar övülürken, bu kararların adaletin tesis edilmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağladığı savunuldu.

İlkeler devleti olarak kalacak

Bahreyn’deki Suudi destekli hükümdarlıktan da “Suudi Arabistan bir adalet, değerler ve ilkeler devleti olarak kalacaktır” dedi. Filistin Yönetimi’nin haber ajansı WAFA, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan’ın adalet ve ilke devleti olarak kalacağını ileri sürdü. Sputnik’in haberine göre, Yemen’deki savaşta yönetimi ele geçen Husilerin karşısında yer alan Suudi destekli kanat, Riyad’a övgüyü iyice abarttı. Devrik lider Hadi’nin kanadı, ‘Kaşıkçı olayına karışanlardan hesap sorulacak olmasının, ülke içindeki ve dışındaki vatandaşlarının can güvenliğini önceleyen Suudi Arabistan kurumlarının ciddî ve sürekli takibini ve kamuoyuna gerçekleri bildirme konusundaki hassasiyetini yansıttığını’ dile getirdi.

Trump, Suud’un avukatı gibi davranıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürülmesi olayında ABD Başkanı Donald Trump, “Suudi Arabistan’ın avukatı gibi davranmakla” eleştiriliyor. ABD’nin önde gelen dergilerinden The New Yorker’da Susan B. Glasser’in kaleme aldığı “Trump hiçbir şeyi beceremiyor: Başkan, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan’ın avukatı gibi davranıyor” başlıklı makalede, öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı olayına karşı Trump’ın takındığı tutum değerlendirildi. İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı hakkındaki “hiç değişmeyen temel gerçeklerin” Suudi yönetimi ve Trump tarafından üç haftadır inkar edilmesi ile olayın uluslar arası bir krize dönüştüğü belirtilen makalede, “Trump hiçbir zaman Kaşıkçı’nın muhtemel ölümünün açık gerçekliğini kabul etmedi ve böyle bir zamanda Amerikan başkanından beklendiği şekilde insan hakları ve özgürlük savunuculuğundan daha çok, şu an hala dünya kamuoyu önünde Suudilerin avukatı gibi davranmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.