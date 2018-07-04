Kayınbiraderi ve bacanağı hakkında karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Gülen Hareketine üye oldukları iddiasıyla yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 15 Temmuz'un kritik isimlerinden firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a verilen 7 yıl 6 ay, bacanağı gazeteci Erdal Şen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığa verilen 6 yıl üçer aylık hapis cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ali Sami Yıldırım ile gazeteci Erdal Şen'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Dairenin dosya üzerinde yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu belirtildi.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın da kanuni bağlamda uygulandığı aktarılan kararda, bu nedenle başvuruda bulunan sanıklar Ali Sami Yıldırım, Erdal Şen, Yakup Yaman ve İlhan Erdem'in mahkumiyet hükmüne karşı ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği ifade edildi.

Ceza dairesi, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı.

Öte yandan ceza dairesi, yerel mahkemece hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilen sanık Akif Kopuz hakkındaki davanın ise yeniden görülmesi amacıyla temmuz ayına duruşma günü verdi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Sanıklar Yakup Yaman, İlhan Erdem, Ali Sami Yıldırım'ın ByLock programı kullanıcısı olduğu aktarılan iddianamede, sanıklar Ali Sami Yıldırım ve Erdal Şen'in, Adil Öksüz'ün kaçırılmasına ilişkin yardım ettikleri iddiasıyla ilgili dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi sanık Ali Sami Yıldırım'ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay, bacanağı gazeteci Erdal Şen ile İlhan Erdem, Yakup Yaman'ın ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.