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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Kaynak Holding ile ilgili 97 sanık hakkında dava açıldı

20 Mart 2018, Salı 11:25
Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik Gülen Hareketi soruşturması sonunda, aralarında şüpheli Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile şüpheli Mustafa Özcan, Naci Tosun'un da bulunduğu 97 sanık hakkında dava açıldı.

Gülen Hareketinin finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan şüpheli Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile şüpheli Mustafa Özcan, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Gülen Hareketinin finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 732 sayfalık iddianamede, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan şüpheli Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile şüpheli Mustafa Özcan, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık yer alıyor.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Haziran'da Bakırköy Adliyesi'nde yapılmasına ve duruşmaların 26-27-28 ve 29 Haziran'da da sürdürülmesine karar verdi. Heyet, 47 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianamede, sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Mustafa Özcan, Naci Tosun hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak'' suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer 54 sanığın benzer suçlardan 7,5 yıldan 30'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

AA

Etiketler: kaynak holding, mahkeme, dava
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  • veli kılıç

    20.3.2018 13:10:14

    ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs''

Risale-i Nur Külliyatı

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