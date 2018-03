Kayseri'de 49. yıl coşkusu

Yeni Asya Gazetesi’nin 49. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kayseri hanım okuyucuları tarafından iki günlük bir program gerçekleştirildi.

Gazetemizin kuruluşunun 49. yılı kapsamında Kayseri hanımları tarafından istifadeli bir program düzenlendi. İki gün süren programın ilk gününde, 23 Şubat sabahı 09.00’da merkez dershanede biraraya gelen hanımlar öğle ezanına kadar “Risale-i Nur Hakkında Tatlı ve Zevkli Bir Sohbet” konulu program gerçekleştirildi. Seminer başlığı altında “Risale-i Nur nedir, nasıl bir tefsirdir, nelerden bahseder, Risale-i Nur’un hususiyetleri ve Nur Talebelerinde olması ve olmaması gereken hususiyetler” konularından detaylı bir şekilde bahsedildi.

Zübeyir Gündüzalp’in “Risale-i Nur, ölü damarlarda hayat kanı akıtan bir eserdir.” sözüne dikkat çekilen ilk seminerde Nur Talebelerini meslekî dalâlete düşürüp helak olma tehlikesine atan hususiyetlere vurgu yapıldı. Hanımların yaptığı ikram faslından sonra saat 14.00’da başlayan günün ikinci semineri “Yeni Asya Ekolünün Esasları ve Hizmet Prensipleri” saat 17.00’a kadar devam etti. “Mesleğimiz Risale-i Nur, meşrebimiz Yeni Asya’dır.” vurgusu yapılan seminerde kurulduğu ilk günden bu güne kadar asla taviz verilmeyen Yeni Asya hizmet esaslarına, meşveret ve şûrânın önemine, her hal ve şartta müsbet hareketin esas alındığına, hak-hukuk, adalet ve demokrasinin savunulduğuna dikkat çekildi.

Kurt gövdenin içinde

Programın ikinci gününde gazetemiz yazarlarından araştırmacı-tarihçi Latif Salihoğlu tarafından “Risale-i Nur’dan Hayata Yansımalar” konulu bir seminer düzenlendi. Seminer 13.30’da başlayıp 15.00’a kadar sürerken verilen aranın ardından soru-cevap faslıyla devam etti. Konuşmasında aile hayatından çocuk eğitimine, iman hizmetinden İslâm ahlâkına, iman ve küfür savaşından israf belâsına kadar çeşitli konulara değinen Salihoğlu, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin “Bana ıztırap veren yalnız İslâmın maruz kaldığı tehlikeler- dir sözüne vurgu yaptı. Üstad Hazretleri’nin ifadeleriyle konuya değinen Salihoğlu şunları söyledi: “Bazen Üstad aniden hastalanırdı, ateşlenirdi. Bunun manevî sebebi: Âlem-i İslâmın herhangi bir köşesinde bir sıkıntı zuhur etmiş, oradaki insanlar bir sıkıntıya duçar olmuş. Onların ıztırabını hissettiği için hastalık nüks ediyor, ateşleniyor. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Şimdi tehlike içerden geliyor.

Eskiden kâfirler saldırırdı Müslümanlara. Ama şu anda Müslümanlar birbirlerine saldırıyorlar. Tehlike bütün bütün içeri girdi. Kurt gövdeyi içeriden kemiriyor artık. Burada mukavemet güçleşiyor. İslâmiyeti anlatmak, İslâm ahlâkını, terbiyesini yansıtmak hem çok kolaydır, hem çok zordur. Çünkü muarız en yakınından çıkıyor. Bu ciheti itibariyle zorlaşmış durumda. Yani hak ve hakikati anlatmak için her şey kolayda, her şey meydanda. Ama bunu realize etmek, bunu gerçekleştirmek hiç de kolay değildir.”

‘Çocukları ihmal ediyoruz’

Çocuklara özellikle on beş yaşına kadar verilen İslâm ahlâk ve terbiyesinin önemine vurgu yapan Salihoğlu, çocuk eğitimine dair önemli mesajlar verdi. “Bir de kendi çocuklarımız... Ahlâk-ı İslâmiyeyi onlara öğretmede, iman dersini onlara zevk etmede belki biraz ihmalkâr ve yavaş, gevşek davranıyoruz. Halbuki hiç ihmale gelmez, hiç gevşeklik kaldırmaz. Eğer anne-baba ona terbiye-i İslâmiyeyi vermezse, ahlâk-ı İslâmiyeyi yansıtmazsa, özellikle on beş yaşına kadar, çocuk kopup kaçabilir. Üstadın ifadesiyle on beşten sonra gayrimüslim birini Müslüman etmek kadar iş müşkülleşir, zorlaşır. ” dedi. İki sebepten dolayı çocukların bozulduğunu, anne-babasını rahatsız edecek hal ve hareketlerin içerisine girdiğini, davranışlar sergilediğini söyleyen Latif Salihoğlu, bu iki sebebi şöyle ifade etti:“Bir: İlgisiz bırakıldıkları için, şefkatten mahrum kaldıkları için. Bunun intikamını alıyor adeta. İki: Maişetlerine haram karıştıysa, kursaklarından haram girdiyse o çocuklar da anne ve babalarına azap çektiriyorlar. Bir anne ve baba için çocuklarının, evlâdının durumundan daha mühim bir durum olamaz. Yani onu iman ve hidayet dairesinde görürse dünyada Cenneti hisseder. En büyük huzuru ve saadeti hisseder içinde. İster ki evlâdı ondan daha iyi olsun. Eğer çocuk gayri ahlâkî yollara tebessül ederse de her gün Cehennem azabını çektirir. Böyle bir duruma düşmemek için tedbir almak lâzım.” Programın ardından kitaplarını imzalayan Latif Salihoğlu’nun akşam saatlerine kadar da hanım talebelerin hususî sorularını cevaplamasıyla program son buldu.

