Keyfîlikle hep birlikte mücadele edelim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, “Terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle yabancı devletlerden iadesini talep ettiğimiz kişilerin iadesi, ancak tarafsız ve bağımsız bir yargıya sahip olursak sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Üretime yönelik iç ve dış yatırım yapamaz bir ülke konumuna getirilen Türkiye’nin, yargısının güven vermediğini savunan Feyzioğlu, şunları kaydetti; “Dış politikada itibarımız, ancak kendi vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini sağlarsak artabilir. Ülkemize zarar veren terör örgütlerinin uluslararası meşruiyet kazanması ancak ülkemizde hukuku üstün kılarsak önlenebilir. Yeni adli yılın başlangıcında avukat, hâkim, savcı, tüm meslektaşlarımıza ve adalet personeline, keyfilikle hep birlikte mücadele edeceğimiz ve Türk milleti adına başarı kazanacağımız bir dönem diliyorum.” AA

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