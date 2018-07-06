KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen gözaltına alındı

KHK ile mesleğinden ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

KHK ile işinden ihraç edilen ve 'İşimizi geri istiyoruz' diyerek 324 gün açlık grevi yapan ve 269 gün tutuklu kalan Nuriye Gülmen, hakkında arama kararı çıkarıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gülmen, karakola götürüldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Esenboğa Havalimanı'na giden Gülmen, Pursaklar ilçesindeki polis arama noktasında, kimlik kontrolü için durduruldu. Kimlik sorgusunda, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan arandığı belirlenen Gülmen, gözaltına alındı. Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Gülmen, buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sputnik Türkiye

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