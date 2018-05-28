KHK’lı akademisyen: Gelinen nokta tam bir fiyasko

OHAL değerlendirme komisyonunun hakkında verdiği kararı aradan 10 gün geçmesine rağmen öğrenemediğini belirten Doç. Dr. Fatma Zehra Fidan, “Türkiye’de kurumsal çöküşler yaşanıyor” dedi. Fidan devletin içinde bulunduğu durumu ‘tam bir fiyasko’ diyerek değerlendirdi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bir gecede mesleğinden ihraç edilen binlerce insandan birisi olan Doç. Dr. Fatma Zehra Fidan “Türkiye’de kurumsal çöküşler yaşanıyor” dedi. Maruz kaldığı haksızlığı ve yaşadığı bir olayı anlatan Fidan OHAL Komisyonun kendisi hakkındaki kararını aradan on gün geçmesine rağmen öğrenemediğini belirtti.

10 gündür muhatap bulamadı

OHAL Komisyonunun 18 Mayıs 2018 tarihinde karara bağladığı değerlendirme sonuçlarından birisinin de kendisine ait olduğunu belirten akademisyen Fidan şunları dedi: Türkiye toplumundaki kurumsal çöküşü nasıl tanımlayabiliriz? Bire bir yaşadığım bir konu bunun en açık örneklerinden sadece biri. 672 khk ile ihraç edilen akademisyenim. 18 Mayıs Cuma günü OHAL komisyonunun hakkında karara vardığı kişilerden biri olduğumu https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresindeki sorgulamam sonucu öğrendim. Büyük bir heyecanla sonucu öğrenmek için harekete geçtim. Sorgu ekranında, “hakkınızda verilen karar kurumunuza gönderilmiştir” yazıyordu. Kurumumu, yani YÖK’ün ilgili birimini aradım. Telefonu açan olmadı. Cuma öğleden sonrası olduğu için bu durumu normal buldum. Ne var ki pazartesi gününden Cuma gününe kadar YÖK’e ulaşmamız mümkün olmadı. Santraldeki memurlar bu durumun hep böyle olduğunu söylerken, OHAL komisyon mensubu bir memur ‘bunun kendi problemi olmadığını’ söyledi. Heyecandan ve günlerdir yaşadığım çaresizlikten dolayı yüksek dozda çıkan sesim nedeniyle, ‘siz bana sesinizi yükseltemezsiniz’ deyip telefonu yüzüme kapadı. Bugün itibariyle on gündür hakkımda bir karar çıkmış durumda ancak ben bunu öğrenemedim.”

Yine hakarete uğramaktan korktum

Görevli memur tarafından hakarete uğradığını belirten Fidan ihraç süreci ve sonrasındaki yıpranmışlığı şu sözlerle ifade etti: “Benzer bir hakarete uğrama korkusuyla kalkıp Ankara’ya gidemedim. Benlik saygımın daha fazla hırpalanmasına tahammülüm kalmadığını düşündüğüm için... Bu durumda başka yoruma gerek yok. Ben hakkımda verilen kararı YÖK’ün mektupla bildirmesini bekliyorum.”

Yıkılmadım ayaktayım

Makalelerinin ve çalışmalarının süreç sonrası uluslar arası platformlarda yayınlandığını belirten Fidan, ‘Yıkılmadım ayaktayım!’ dedi. Dürüstlüğümü tartışma konusu yaptırmam diyen Fidan şu açıklamalarda bulundu: “Ben ‘terör örgütüne sempati duyduğu gerekçesiyle’ işinden edilen bir akademisyenim. O günden bu güne uluslar arası kitap ve dergilerde 7 makalem yayınlandı. Bu yıl sonunda ise bir kitabım Cambridge Sholars Publishing’ de yayınlanacak. İşine aşık bir bilim insanı olarak yurttaşlık bilincimi ve dürüstlüğümü tartışma konusu yaptırmam. Ne var ki, gelinen son nokta tam fiyasko. Bizler ne yaptığını ve yapmadığını bilen bir insan olarak ‘yıkılmadım ayaktayım!’ diyoruz.”

HABER: NURDAN TOPRAK

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