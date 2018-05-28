"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

KHK’lı akademisyen: Gelinen nokta tam bir fiyasko

28 Mayıs 2018, Pazartesi
OHAL değerlendirme komisyonunun hakkında verdiği kararı aradan 10 gün geçmesine rağmen öğrenemediğini belirten Doç. Dr. Fatma Zehra Fidan, “Türkiye’de kurumsal çöküşler yaşanıyor” dedi. Fidan devletin içinde bulunduğu durumu ‘tam bir fiyasko’ diyerek değerlendirdi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bir gecede mesleğinden ihraç edilen binlerce insandan birisi olan Doç. Dr. Fatma Zehra Fidan “Türkiye’de kurumsal çöküşler yaşanıyor” dedi. Maruz kaldığı haksızlığı ve yaşadığı bir olayı anlatan Fidan OHAL Komisyonun kendisi hakkındaki kararını aradan on gün geçmesine rağmen öğrenemediğini belirtti. 

10 gündür muhatap bulamadı

OHAL Komisyonunun 18 Mayıs 2018 tarihinde karara bağladığı değerlendirme sonuçlarından birisinin de kendisine ait olduğunu belirten akademisyen Fidan şunları dedi: Türkiye toplumundaki kurumsal çöküşü nasıl tanımlayabiliriz? Bire bir yaşadığım bir konu bunun en açık örneklerinden sadece biri. 672 khk ile ihraç edilen akademisyenim. 18 Mayıs Cuma günü OHAL komisyonunun hakkında karara vardığı kişilerden biri olduğumu https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresindeki sorgulamam sonucu öğrendim. Büyük bir heyecanla sonucu öğrenmek için harekete geçtim. Sorgu ekranında, “hakkınızda verilen karar kurumunuza gönderilmiştir” yazıyordu. Kurumumu, yani YÖK’ün ilgili birimini aradım. Telefonu açan olmadı. Cuma öğleden sonrası olduğu için bu durumu normal buldum. Ne var ki pazartesi gününden Cuma gününe kadar YÖK’e ulaşmamız mümkün olmadı. Santraldeki memurlar bu durumun hep böyle olduğunu söylerken, OHAL komisyon mensubu bir memur ‘bunun kendi problemi olmadığını’ söyledi. Heyecandan ve günlerdir yaşadığım çaresizlikten dolayı yüksek dozda çıkan sesim nedeniyle, ‘siz bana sesinizi yükseltemezsiniz’ deyip telefonu yüzüme kapadı. Bugün itibariyle on gündür hakkımda bir karar çıkmış durumda ancak ben bunu öğrenemedim.” 

Yine hakarete uğramaktan korktum

Görevli memur tarafından hakarete uğradığını belirten Fidan ihraç süreci ve sonrasındaki yıpranmışlığı şu sözlerle ifade etti: “Benzer bir hakarete uğrama korkusuyla kalkıp Ankara’ya gidemedim. Benlik saygımın daha fazla hırpalanmasına tahammülüm kalmadığını düşündüğüm için... Bu durumda başka yoruma gerek yok. Ben hakkımda verilen kararı YÖK’ün mektupla bildirmesini bekliyorum.”

Yıkılmadım ayaktayım

Makalelerinin ve çalışmalarının süreç sonrası uluslar arası platformlarda yayınlandığını belirten Fidan, ‘Yıkılmadım ayaktayım!’ dedi. Dürüstlüğümü tartışma konusu yaptırmam diyen Fidan şu açıklamalarda bulundu: “Ben ‘terör örgütüne sempati duyduğu gerekçesiyle’ işinden edilen bir akademisyenim. O günden bu güne uluslar arası kitap ve dergilerde 7 makalem yayınlandı. Bu yıl sonunda ise bir kitabım Cambridge Sholars Publishing’ de yayınlanacak. İşine aşık bir bilim insanı olarak yurttaşlık bilincimi ve dürüstlüğümü tartışma konusu yaptırmam. Ne var ki, gelinen son nokta tam fiyasko. Bizler ne yaptığını ve yapmadığını bilen bir insan olarak ‘yıkılmadım ayaktayım!’ diyoruz.”

HABER: NURDAN TOPRAK

nurdantoprak.haber.mail@gmail.com

Etiketler: ohal komisyonu, khk
Okunma Sayısı: 14651
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yusuf ATMACA

    29.5.2018 11:55:32

    Devletin çivisini çıkardılar. Reis ne istedinizde vermedik derken suç değil gariban suç işlememiş sayılacak. Hatta terörist damgası yiyecek. Bunun ahiretteki hesabını sadece akp değil onları oylarıyla destekleyenlerde verecek. Haksızlık deyince reisçiler hemen 250şehit ve gazilerin kanı yerde mi kalsın diyorlar. Sanki 250şehit ve gazilerin vurulduğu silah ve katiller aranıyormuş gibi. AbidinÜnal yargılanmıyor fakat gariban öğrenciler müebbet

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.