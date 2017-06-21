KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, adadaki Türk askeri varlığının durumuna değinerek, "Kimse hayal görmesin, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs adasında var olacaktır." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 28 Haziran'da devam edecek Kıbrıs müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kıbrıs Türkleri ve Rumlarının iki eski ortak olduğunun altını çizdi.

Sorunun temelinde Rum tarafınının Türkleri ortak değil azınlık olarak görmesinin yattığını vurgulayan Ertuğruloğlu, eşitsizlik temelinde sürdürülen müzakere sürecinde eşitliği temel unsur olarak kabul edecek bir anlaşmayla masadan kalkmanın teknik ve diplomatik açıdan mümkün görünmediğini dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta bir anlaşmayı talep ve arzu edenin Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirterek, "Anlaşma olmayacaksa da anlaşma olmadığının BM tarafından resmen deklare edilmesi gerekir. O yüzden Crans-Montana'nın gerçekten bir son olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, "Toprak ve garantiler konusunda, Türk tarafını, Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk halkını zora sokmaya yönelik bir oyun oynanıyor. Yani sanki bütün diğer başlıklarda anlaşmaya varılmış, tek problem toprak ve güvenlik-garantiler konusuymuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor, Rum tarafı da bunu yapmaya çalışıyor. (BM Kıbrıs Özel Danışmanı) Eide'nin özellikle bu iki başlıkla ilgili ayrı bir belge hazırlıyor olması da Rumların bu oyununa geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sayede Türkiye'ye garantörlükten vazgeçmesi yönünde baskı yapılmasının amaçlandığını kaydeden Ertuğruloğlu, "Bilmeleri gereken, Kıbrıs Türk halkının anavatanının garantisi dışında hiçbir formülü asla kabul etmeyeceğidir." diye konuştu.

"Tek taraflı müdahale hakkı bulunmalı"

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin 1960 Garanti Sistemi'ndeki tek taraflı müdahale hakkının Kıbrıs Türk halkını kurtaran etken olduğunu hatırlatarak, adada sadece bir miktar Türk askerinin kalmasının garantinin var olduğu anlamına gelemeyeceğini söyledi.

Rum tarafı (adanın tümünü ele geçirmek için) 1963'te yaptıklarını tekrarlama yoluna giderse Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Dolayısıyla kimse hayal görmesin, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs adasında var olacaktır ve Türkiye'nin gerektiği takdirde, keyfi değil tabii ki, tek taraflı müdahale hakkı da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.