KKTC'de uçuşlar durduruldu: THY, KKTC'de sefer iptal etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda kulede çalışanların "ek mesai" kesintisi nedeniyle iş bırakma eylemi başlatması üzerine uçuşlar durduruldu.

Ercan Havalimanı’nda kulede çalışan hava kontrolörleri, hükümetin "ek mesai" kesintisi kararı üzerine iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC'ye uçak iniş ve kalkışları durduruldu. Hizmetlerin aksaması nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu havalimanında duruma tepki gösteren yolcular, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Havalimanında grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği öğrenildi. Başbakanlıkta hükümet yetkilileri ile bir araya gelen Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yetkilileri yaptığı açıklamada, "ek mesai" kesintisini kabul etmediklerini duyurdu. Bakanlar Kurulu, eylemin ardından aldığı kararla eylemin grev niteliğinde olduğunu ve yasaklandığını duyurdu. KKTC hükümeti, tasarruf tedbirleri kapsamında ek mesai ödemelerinde kesintiye gitme kararı almıştı. *** THY'den KKTC'de sefer iptali Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Ercan Uluslararası Havalimanı'ndaki trafik görevlilerinin grevi nedeniyle ile bazı tarifeli seferleri iptal etti. Edinilen bilgiye göre, söz konusu havalimanı, grev nedeniyle bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında iniş-kalkış trafiğine kapatılacak. Bu nedenle yarın Yeşilköy Havalimanı'ndan Ercan'a yapılması planlanan iki tarifeli seferin yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ercan'a icra edilecek tarifeli uçuşlar iptal edildi. AA

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