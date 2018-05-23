Konya merkezli 23 ilde operasyon

Konya merkezli 23 ilde, Gülen Hareketine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 43'ü muvazzaf, 70 askeri hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için bugün eş zamanlı olarak başlatılan operasyon sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından Gülen Hareketine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan sivil şüphelilerin vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri personele yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bu sabah eş zamanlı olarak Konya merkezli 23 ilde 43'ü muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 27 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden açığa alındığı ve görevden ihraç edildiği belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtildi. DHA

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