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17 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Kulp'ta sokağa çıkma yasağı

17 Kasım 2017, Cuma 10:34
Kulp’a bağlı 4 köy ve mezrada saat 05.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 4 köy ve mezrada, düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 05.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kulp ilçesine bağlı Alaca Köyü ve Meydan, Billurderesi ile Şenyayla mezralarında bugün saat 05.00'dan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, “Yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” dedi.

DHA

Etiketler: diyarbakır, kulp
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