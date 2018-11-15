Kürşat Bumin uğurlanıyor

Her kesimden insanın saygı ve sevgisini kazanmış gazeteci yazar Kürşat Bumin vefat etti. Bumin, Yeni Asya hakkındaki düşüncelerini 2005 yılında yazdığı bir yazıda dile getirmişti.

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin vefat etti. Ailesi, 71 yaşındaki Bumin’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirtti. Bumin’in cenazesi bugün (15 Kasım 2018) öğle namazına müteakiben Bebek Camii’nden İzmir’e uğurlanacak. Yarın ise (16 Kasım 2018, Cuma) Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. 1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğan Kürşat Bumin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Bumin, 1972-1980 yılları arasında Paris’te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. Medya eleştiri sitesi “Medyakronik”in kurucuları arasında yer alan Bumin, uzun yıllar Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Son olarak Gazete Duvar’da yazıları yayınlanıyordu.

Yeni Asya herkes için hürriyetten yana

Kürşat Bumin, 25 Aralık 2005 tarihinde Yeni Şafak’ta “Yeni Asya: Tutarlı bir yayın” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. O dönemde görülen “Orhan Pamuk dâvâsı” hakkında Yeni Asya’nın tutumunu öven Bumin, “Çok tutarlı bir yayınla karşı karşıyaydık. Yeni Asya, bugüne kadar "kendisi için" istediği özgürlükleri Orhan Pamuk dâvâsı söz konusu olduğunda da -milim sapmadan- öylece talep ediyordu. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Bu tablo beni çok memnun etti. İfade özgürlüğü söz konusu olduğunda memleketimizin başına çöreklenmiş olan kara bulutları böyle tutarlı yayınlarla defedeceğiz inşallah...” ifadelerini kullanmıştı. Yeni Asya’nın duruşmayı baş sayfasına "İfade özgürlüğü herkese lâzım" manşetiyle taşımasına ve manşeti "Yasak Türkiye'ye yakışmıyor" haberiyle desteklemesine dikkati çeken Bumin, taradığı diğer “muhafazakâr basın”da bu derece tutarlı bir bakış açısı göremediğini söylemişti.

Diğer gazetelere örnek olsun

Kâzım Güleçyüz'ün köşesinde yazdığı "Türkiye kaybediyor" başlıklı yazısını ele alan Bumin, “Güleçyüz'ün yazısı ‘Orhan Pamuk dâvâsı’na ilişkin olarak önemli tesbitler içeriyordu. Yazar dâvânın birilerine "gövde gösterisi yapma" zemini hazırladığından bahsediyordu” demişti.

Bumin yazısında, bir sonraki gün Faruk Çakır'ın aynı konuyu işlemesine dikkat çekerek yazının şu bölümünü paylaşmıştı: "Pamuk'un sözlerine katılmıyoruz, bu da bizim 'hak'kımız. Ancak, şiddet ve hakaret ihtiva etmeyen beyanlar sebebiyle kişileri -kim olursa olsun- 'linç' etmeye yeltenmek; hak, hukuk ve adalet anlayışana sığmaz." Ve son olarak da Latif Salihoğlu’nun yazısından bir bölüm paylaşarak Yeni Asya’daki tutarlılığı vurgulamıştı: "İyisi mi, yalana itibar etmemekle beraber, yüzde yüz yanlış da olsa, konuşan kişiyi zorla susturmaya çalışmamak. Yani ilmî, fikrî diyalog yolunu daima açık tutmak." Yeni Asya’daki tutarlılığın diğer gazetelere örnek olmasını dileyen Bumin, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

“Yeni Asya'nın "diyalog"a çağıran bu tutarlı yayını -dileriz- "muhafazakâr" refiklerine örnek olur. Örnek olur da, neden söz ediyor olursa olsun "söz"den bir zarar gelmeyeceğine onlar da kanaat getirip iman eder.”

HABER: NURSEZA OKUR

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