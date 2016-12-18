KYK'dan Halep için yardım kampanyası

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, KYK'ya bağlı yurtlarda kalan 500 binden fazla genç ile birlikte "Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıldığı belirtilerek, yeni bir kampanyayla yaraların sarılmaya çalışılacağı ifade edildi. Açıklamada, KYK tarafından, dünyanın gözü önünde insanlık dramına sahne olan Halep için "Halep Bizdir, Halep Bizdendir" adı altında, 19-30 Aralık tarihlerini kapsayan yeni bir yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi. Kampanya kapsamında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 686 yurtta kalan KYK'lı gençler, yerel halkın da katkılarıyla Haleplilere yardım elini uzatacak. Toplanacak yardımlar, gıda, giyecek, mutfak, barınma ve temizlik malzemeleri olarak gruplandırılarak paketlenecek. Yardım malzemeleri, 2 Ocak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Genel Müdürü Sinan Aksu ve KYK'lı gençlerin de katılacağı törenle Türk Kızılayına teslim edilecek. AA

Okunma Sayısı: 428

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.