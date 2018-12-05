Londra Adlî Müşaviri Murat, görevden alındı

Akın İpek’in iade sürecinde İngiltere makamlarına gönderdiği yazıya ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve Türkiye’ye çağrılan Londra Adlî Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı.

İngiltere’de bulunan iş adamı İpek’in Türkiye’ye iadesini reddeden Londra mahkemesine Türkiye’nin talepnamesiyle ilgili yazıyı yazan Londra Büyükelçiliği Adlî Müşaviri Murat görevden alındı. NTV’nin haberine göre Murat’ın, İpek’in ‘Türkiye’de adil yargılama yok’ argümanı üzerine İngiliz savcıya WhatsApp üzerinden resmî olmayan bir sayfalık bilgi notu attığı ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan İpek’in iadesine ilişkin Türkiye’nin talebi 28 Kasım’da Londra mahkemesi tarafından “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için gazetelerine ve TV kanallarına el konulan Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedilmiştir” denilerek geri çevrilmişti. İadenin reddinde, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nden mahkemeye gönderilen belgenin hatalı ve eksik yazılmasının etkili olduğu belirtilmişti. Adalet Bakanlığı’nca hakkında inceleme başlatılan Murat, Ankara’ya çağrılmıştı.

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