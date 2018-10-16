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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Lübnan'daki Türk askerlerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

16 Ekim 2018, Salı 20:51
Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerenin görüşmelerinde CHP Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'nin, Lübnan'da bu güce yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli işlev üstlendiğini söyledi. 

Çakırözer, Türkiye'nin bu katkılarla hem BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla kendini gösterdiğini hem de kardeş Lübnan halkının her kesimi nezdinde görünürlüğünü arttırma imkanı elde ettiğini vurguladı. Utku Çakırözer, Lübnan'a ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne olumlu oy kullanacaklarını belirtti. 

"Bölgesel gelişmeler karşısında kayıtsız kalmamız düşünülemez"

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ise Lübnan'a ilişkin UNIFIL'in kuruluş sürecini anlattı.

Yakın coğrafyamızda barış ve istikrarın tesisinin öncelikli dış politik hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Ünal, "Bölgesel barış, istikrar ve güvenliği ilgilendiren tüm gelişmelerin dış politikamız üzerinde şüphesiz önemli yansımaları olmaktadır." diye konuştu. 

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin istikrar ve esenliğinin bölge ülkelerinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çeken Ünal, "Milli menfaat ve çıkarlarımızı yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler karşısında kayıtsız kalmamız da düşünülemez." dedi. 

Tezkere

BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 Eylül 2006 tarihli ve 880 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde Türkiye'nin, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.

Söz konusu iznin süresinin son olarak TBMM'nin 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1155 sayılı kararıyla 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldığı anımsatılan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 30 Ağustos 2018 tarihli ve 2433 sayılı kararıyla 31 Ağustos 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

AA

Etiketler: Türkiye, TBMM, tezkere, Lübnan, UNIFIL, BM
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