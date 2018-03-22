İslam Âleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Bütün Müslümanların kandili mübarek olsun.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan birincisi olan Recep ayının, ilk Perşembe gününü Cumaya bağlayan gecesinde idrak edilen Regaip Kandili, rahmet ve mağfiret gecesi olarak Müslümanları manevî arınmaya dâvet ediyor. Aynı zamanda mübarek Ramazan ayını da müjdeleyen Regaib Kandili’nde, Allah’ın rahmeti sağanak halinde inananların üzerine yağıyor. Mübarek 3 ayların müjdecisi Regaib Kandili, inananları kutlu bir dâvetle karşılıyor. Bu aylarda daha fazla Kur’ân-ı Kerîm okuyarak, ibadet ve tefekküre ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırmaya gayret gösteren Müslümanlar, mübarek ayların bereketinden istifade ediyor. İslâmın Yüce Peygamberi Hz. Muhammed’in (asm) Recep ayı girdiği zaman, “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve Ramazan ayını da bize mübarek eyle (Ramazan’a kavuştur)” diye ettiği duâ da bu ayların Müslümanlar için önemini en güzel biçimde ortaya koyuyor.

***

Camilerde özel programlar düzenleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Regaip Kandili dolayısıyla bugün çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Ankara’da Melike Hatun, Bursa’da Ulu, Yozgat’ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın’da Külliye, Konya’da Hacı Veyiszade, İstanbul’da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur’ân-ı Kerîm ve mevlit okutulacak.