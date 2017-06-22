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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Mahkeme Demirtaş'ı Şırnak'a istedi ama...

22 Haziran 2017, Perşembe 14:07
​ŞIRNAK'ta,1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Şırnak'taki duruşmada hazır edilmesini istedi.

Ancak, Edirne F Tipi Cezaevinden gönderilen yazıda, "Şahsın tanınan ve bilinen kişi olması, geniş bir çevreye sahip olması, bölgede yoğun terör olaylarının devam etmesinin, sevk ve duruşma esnasında ciddi güvenlik riski oluşturucağı" gerekçesiyle tutanak hazırladı. Bunun üzerine mahkeme, Edirne Cezaevi Müdürlüğü'ne yazı yazarak Demirtaş'ın duruşma için SEGBİS sistemiyle hazır edilmesini, bunu istememesi halinde ise zorla getirtilerek hazır edilmesini istedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Şırnak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme, yönetme, bunların hareketine katılma' iddiasıyla açılan davada, gelişme oldu. Mahkeme, Edirne F Tipi Cezaevine yazı yazarak, Demirtaş'ın Şırnak'taki tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında hazır edilmesini istedi. Duruşmada hazır edilemiyorsa, hazır edilmeme nedeninin gerekçeli bir şekilde tutanağa bağlanarak mahkemeye bilgi verilmesi istedi. Mahkemenin talebi üzerine Edirne Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığınca hazırlanan tutunak mahkemeye gönderildi. Şırnak 1'inci Asliye Ceza mahkemesine gönderilen tutunakta şöyle denildi:

 GÜVENLİK RİSKİ VAR

"Edirne Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığınca dış güvenliği sağlanıp sevk ve nakil işlemleri yürütülen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu Selahattin Demirtaş'ın  Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde 21 Haziran 2017 tarihinde yapılacak olan duruşmada hazır edilmesinin istenildiği ancak, şahsın tanınan ve bilenen kişi olması, geniş bir çevreye sahip olması, bölgede yoğun terör olaylarının devam etmesinin sevk ve duruşma esnasında ciddi güvenlik riski oluşturucağı değerlendirilmiş olup, iş bu tutanak tarafımıza tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır."

 MAHKEME, "ZORLA SEGBİS SİSTEMİNE GETİRİLMESİ"KARARI VERDİ

Şırnak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, güvenlik gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Edirne'den Şırnak'a getirilemeyeceğine dair tutunak üzerine, bu kez Edirne F Tipi Cezaevine ikinci bir yazı yazdı. Yazıda Demirtaş'ın duruşma için "SEGBİS sistemiyle hazır edilmesi, sanık SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istememesi halinde ise zorla getirtilerek hazır edilmesi" talebinde bulundu.

Şırnak'ta dün devam eden ve Demirtaş'ın SEGBİS sistemindeki teknik arazı nedeniyle katılmadığı duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekilinin mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ederek, mahkemeden SEGBİS odasında zorla getirilme kararının iptal etmesini ve Demirtaş'ın kendisini savunması için gelecek celsede mahkemede hazır edilmesini talep etti. Mahkeme, Demirtaş'ın SEGBİS sistemiyle dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA

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