Maranki’ye soruşturma: İfade vermeye gidecek...

Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında bir televizyon programındaki söyledikleri nedeniyle “Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, “AKİT TV isimli televizyon kanalında 23 Mayıs 2018 tarihinde akşam yayınlanan bir televizyon programında yer alan Ahmet Maranki isimli şahsın ekranda ‘şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum Kaf Dağı’nın arkası 25 Haziran’da....Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibimde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...’ şeklinde başlayan ve devam eden sözlere ilişkin olarak; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımı’zca söz konusu kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre bazı vatandaşlar da Ahmet Maranki ve AKİT TV hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Maranki’ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı. Maranki’nin önümüzdeki günlerde ifadeye gideceği belirtildi.