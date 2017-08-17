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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Marmara Depremi'nde vefat edenler dualarla hatırlandı

17 Ağustos 2017, Perşembe 09:46
Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde vefat edenler, 18 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02'de yapılan törenle anıldı.

Yalova'da depremde yıkılan kimi binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, büyük musibette vefat edenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece geç saatlerde kalabalığın arttığı anıt çevresinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

"O duyguları tekrar yaşamak çok kötü bir şey"

Törene katılan vatandaşlardan Bilgen Bişmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sırasında hastanede olduğunu söyledi.

Depremde yeğeni ve kuzeni ile eşlerinin yanı sıra kuzeninin çocuğunu kaybettiğini belirten Bişmiş, şöyle konuştu:

"Doğum yapmıştım. O duyguları tekrar yaşamak çok kötü bir şey. Gece saat 03.00 gibiydi. Çocuğumu yanıma aldım. Önce hafif bir sarsıntı oldu. Ardından şiddetli bir sarsıntı oldu. O anda odamda çok aydınlık bir ışık gördüm. Aydınlıkla çocuğumu aldım ve yeğenim de vardı. Onları alıp çıktım. Yer sanki kalktı. O duyguları sanki şu anda yaşıyorum. Rabbim bir daha göstermesin o günleri."

Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneğince (SİMDER) Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İmamlar tarafından deprem kasidesinin okunduğu programda, deprem fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Gölcük Kavaklı sahilindeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinliğe katılan Gölcüklüler, depremde vefat edenler için dua ettiler.

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Okumak için tıklayınız:

Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor?

7 milyon riskli konut

Felaketten ders almıyoruz

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Endişelendiren 'deprem' açıklamaları

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endiselendiren-deprem-aciklamalari_440508

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Deprem musibetine ne kadar hazırız?

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/tedirgin-eden-gercekleri-acikladi-deprem-musibetine-ne-kadar-haziriz_424811

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Endişe veren gerçekler...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endise-veren-gercekler_427728

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Tehlike büyük, tedbirler küçük

Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu  Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu.  Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/acinin-17-yili-17-agustos_407127

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Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/gozlemledigi-asil-tehlike-yi-acikladi_425365

AA

Etiketler: 17 ağustos, deprem
Okunma Sayısı: 548
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