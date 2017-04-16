Melih Gökçek de seçim yasaklarını çiğnedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek twitterde halkı yönlerdiren mesajlar vererek seçim yasaklarını ihlal eden AKP'liler listesine girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek twitterde yaptığı açıklamlarla seçim yasaklarını çiğnedi. Artık Gerçek'te yer alan habere göre Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek, 'evet çıkacak bitanesi' adı ile yayınladıkları twitle YSK'nın seçim yasaklarını deldiler. Gökçek, twitter hesabından seçim yasaklarına rağmen, açılıp sayımlarının tamamlandığını iddia ettiği sandıkların sonucunu da yayınladı.

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