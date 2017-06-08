Mülkiye yapılanmasına yönelik iddianame hazır

Mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında eski Vali Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Çapkın'ın da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakam hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Çapkın ve Demir hakkında yakalama kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. AA

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