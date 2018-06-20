Münbiç'te ikinci devriye faaliyeti icra edildi

TSK ve ABD unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Genelkurmay Başkanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi. TSK ve ABD unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Münbiç arasında kalan hatta, ikinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor. AA

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