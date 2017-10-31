Mustafa Armağan'a hapis cezası

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret " ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısındaki yazısında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret " ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı ertelemedi.
ARMAĞAN BERAATİNİ İSTEDİ
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Mustafa Armağan beraatini istedi.
CEZA ERTELENMEDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme Mustafa Armağan'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezasını ertelenmedi. Armağan adliye çıkışında açıklama yaptı.
DHA