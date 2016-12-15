"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Müzakereler durmasın, hızlansın

15 Aralık 2016, Perşembe
Türkiye AB ilişkilerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan İKV Başkanı Zeytinoğlu, “AB’nin Türkiye’ye verebileceği en güçlü destek müzakerelerin durdurulması değil, bilakis hızlandırılması suretiyle sağlanabilir” dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bugün  yapılacak AB Konseyi Zirvesi öncesinde  bir araya gelen AB Genel İşler Konseyi toplantısında alınan kararları değerlendirdi.  Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin geçici olarak askıya alınması yönündeki tavsiye kararı sonrasında Konsey’den de bu yönde bir kararın çıkıp çıkmayacağının merak edildiğini ancak, böyle bir kararın çıkmamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Bunun yanında Zeytinoğlu, AB Dışişleri Bakanlarından oluşan Genel İşler Konseyinde Türkiye ile müzakerelerde yeni fasıllar açılmayacağının da belirtildiğini vurguladı ve bu durumun müzakerelerde fiili bir duraklama anlamına geldiğini ifade etti.

OHAL’in sona ermesiyle ivme kazanırız

Türkiye ve AB ilişkilerinin önemine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Türkiye’nin AB ile müzakerelerde önerdiği yargı ve temel haklar ile ilgili 23’üncü Fasıl ile adalet, özgürlük ve güvenlikle ilgili 24’üncü Faslın açılması da mümkün olamayacak. Bu ve diğer bloke edilen fasılların açılabilmesi için Kıbrıs müzakerelerinden olumlu bir sonucun etkili olacağını düşünüyorduk. Ancak mevcut durumda 2017 içinde Kıbrıs’ta bir çözüm sağlansa dahi, Avusturya tek başına veya diğer bazı Üye Devletler ile birlikte fasılların açılmasını engelleyecektir. Türkiye’de siyasi ortamın düzelmesi, olağanüstü halin sona ermesi, güvenlik ortamının iyileşmesi gibi gelişmelere bağlı olarak, müzakerelerde bir ivmenin yaratılabileceğini değerlendirebiliriz. AB’nin Türkiye’ye verebileceği en güçlü destek müzakerelerin durdurulması değil, bilakis hızlandırılması suretiyle sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Son toplantıda neler oldu?

AB, Türkiye ile üyelik müzakerelerine ilişkin yeni fasıllar açmama kararı aldı. AFP’de yer alan habere göre kararın gerekçesi olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan tasfiyeler gösterildi. AB’den yapılan açıklamada “Mevcut koşullar altında, yeni fasılların açılması değerlendirilmiyor” ifadeleri kullanıldı. Avusturya’nın imzalamayı reddettiği açıklamada kararın konsensüsle değil, ezici bir çoğunlukla alındığı belirtildi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Almanya Devlet Bakanı Michael Roth, müzakereler konusunda görüş birliği sağlanamadığını belirterek, “Bu durum Türkiye ile üyelik müzakarelerinin kesileceği anlamına gelmiyor. Ama AB içinde Türkiye konusundaki bölünmeyi gösteriyor” diye konuşmuştu.

Etiketler: ab, ikv, ayhan zeytinoğlu
Okunma Sayısı: 1795
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.