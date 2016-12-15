Müzakereler durmasın, hızlansın

Türkiye AB ilişkilerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan İKV Başkanı Zeytinoğlu, “AB’nin Türkiye’ye verebileceği en güçlü destek müzakerelerin durdurulması değil, bilakis hızlandırılması suretiyle sağlanabilir” dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bugün yapılacak AB Konseyi Zirvesi öncesinde bir araya gelen AB Genel İşler Konseyi toplantısında alınan kararları değerlendirdi. Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin geçici olarak askıya alınması yönündeki tavsiye kararı sonrasında Konsey’den de bu yönde bir kararın çıkıp çıkmayacağının merak edildiğini ancak, böyle bir kararın çıkmamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Bunun yanında Zeytinoğlu, AB Dışişleri Bakanlarından oluşan Genel İşler Konseyinde Türkiye ile müzakerelerde yeni fasıllar açılmayacağının da belirtildiğini vurguladı ve bu durumun müzakerelerde fiili bir duraklama anlamına geldiğini ifade etti.

OHAL’in sona ermesiyle ivme kazanırız

Türkiye ve AB ilişkilerinin önemine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Türkiye’nin AB ile müzakerelerde önerdiği yargı ve temel haklar ile ilgili 23’üncü Fasıl ile adalet, özgürlük ve güvenlikle ilgili 24’üncü Faslın açılması da mümkün olamayacak. Bu ve diğer bloke edilen fasılların açılabilmesi için Kıbrıs müzakerelerinden olumlu bir sonucun etkili olacağını düşünüyorduk. Ancak mevcut durumda 2017 içinde Kıbrıs’ta bir çözüm sağlansa dahi, Avusturya tek başına veya diğer bazı Üye Devletler ile birlikte fasılların açılmasını engelleyecektir. Türkiye’de siyasi ortamın düzelmesi, olağanüstü halin sona ermesi, güvenlik ortamının iyileşmesi gibi gelişmelere bağlı olarak, müzakerelerde bir ivmenin yaratılabileceğini değerlendirebiliriz. AB’nin Türkiye’ye verebileceği en güçlü destek müzakerelerin durdurulması değil, bilakis hızlandırılması suretiyle sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Son toplantıda neler oldu?

AB, Türkiye ile üyelik müzakerelerine ilişkin yeni fasıllar açmama kararı aldı. AFP’de yer alan habere göre kararın gerekçesi olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan tasfiyeler gösterildi. AB’den yapılan açıklamada “Mevcut koşullar altında, yeni fasılların açılması değerlendirilmiyor” ifadeleri kullanıldı. Avusturya’nın imzalamayı reddettiği açıklamada kararın konsensüsle değil, ezici bir çoğunlukla alındığı belirtildi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Almanya Devlet Bakanı Michael Roth, müzakereler konusunda görüş birliği sağlanamadığını belirterek, “Bu durum Türkiye ile üyelik müzakarelerinin kesileceği anlamına gelmiyor. Ama AB içinde Türkiye konusundaki bölünmeyi gösteriyor” diye konuşmuştu.