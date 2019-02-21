Nefret söylemi, Hıristiyanları korkutuyor

Protestan Kiliseler Derneği’nin 2018 Hak İhlalleri İzleme Raporu’na göre rahip ‘pastör Andrew Brunson davası’nın medyada Hıristiyanlara yönelik nefret söylemini Zirve Yayınevi katliamı öncesi döneme benzer şekilde artırması, Hristiyan topluluklarda ciddi endişeye sebep oldu.

Rapora göre medya ve sosyal medyada Hıristiyanları terör örgütleriyle yan yana gösteren yayınlar ve nefret söylemi dolayısıyla birçok Hıristiyan aile ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Protestan Kiliseler Birliği’nin 150’den fazla kiliseden oluşan Türkiye Protestan topluluklarının yaşadığı hak ihlâlleriyle ilgili raporunda Protestan Hıristiyanlara yönelik nefret suçlarında 2018 yılında belirgin bir azalma görülmesine rağmen nefret söylemlerinde ciddî bir artış olduğu belirtildi. Raporda, herhangi bir temelden veya delillerden yoksun olarak kiliseler ve Hıristiyanları terör örgütleriyle yan yana gösteren yayınlarda artış olduğu ve kişilerin fotoğraf, isim ve işlerinin yayınlanmasının, hedef kişileri, kiliseleri ve üyelerini büyük endişeye sevk ettiği ifade edildi.