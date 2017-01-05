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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!

05 Ocak 2017, Perşembe
Geçiş ücretleriyle gündemden düşmeyen son projelerden biri olan Osmangazi Köprüsü, hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Hürriyet Yazarı Uğur Gürses, "zamların ardından ‘başka köprülerden geçenler’ de ilaveten ücret ödeyecek” dedi.

Boğaz köprüleri geçiş ücretlerinin yüzde 48 arttırılmasına ilişkin olarak, “Osmangazi Köprüsü benzeri YİD projelerinin bedelini, devletin verdiği garanti nedeniyle, geçen de geçmeyen de ödüyordu; ama şimdi eski mevcuda yüklenen zamlarla, ‘başka köprülerden geçenler’ de ilâveten ödeyecek” diyen Hürriyet yazarı Uğur Gürses, “Yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yapılan Osmangazi ve Yavuz Sultan Köprüsü ile Avrasya Tüneli projelerinin bedelini, devletin verdiği garanti nedeniyle, geçen de geçmeyen de ödüyordu. Ama şimdi eski mevcuda yüklenen zamlarla, ‘başka köprülerden geçenler’ de ilaveten ödeyecek! Eski köprü ve otoyollara yapılan zamla net 180 milyon TL ilâve kaynak yaratılacak” ifadelerini kullandı.

İlk örneklerden biri Osmangazi Köprüsü

Gürses, “Malûm, devletin özel kesim şirketlerine, inşa etmeleri ve uzun yıllarca işletme hakkını almaları karşılığında yaptırdığı köprü ve otoyollar için bu şirketlere ayrıca bütçeden ödenmek üzere hasılat garantisi taahhüt ediliyor. Böylece özel şirketlere, beklenen hasılatı sağlayamazlarsa devlet bütçesinden bir ödeme yapılıyor. İlk örneklerden biri geçen yaz işletmeye açılan Osmangazi Köprüsü idi. Dolar bazlı fiyatlama o kadar yüksekti ki geçen araç sayısının düşük kalacağı başından belli idi. İndirimli tarife uygulanmasına karşın yine de öyle olacağı açıktı. Bunun anlamı; geçen de ödeyecekti, geçmeyen de. Çünkü günlük 40 bin araç geçişi devlet adına sözleşme ile garanti edilmişti. Hem düşük tutulan geçiş ücreti ile işletmeci şirketlerin devletle yaptıkları sözleşmede belirlenen geçiş ücreti arasındaki fark; hem de günlük olarak garanti edilen 40 bin araç ile geçen araç sayısı arasındaki fark ödenecekti. Kamu kesesinden yapılan bu ödemeler, geçmeyenin de ödemesi anlamına geliyordu” şeklinde yazdı.

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