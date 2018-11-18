Niğde'de jandarma önünde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi

Niğde'de Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı önünde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, drift yapan aracı Çiftlik-Kula yolunda durdurdu. Aracın sürücüsü B.K'ya drift yapmaktan 5 bin 10, aracın ön camının filmli olmasından 235 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi. B.K'nin aracıyla drift yapması, İlçe jandarma Komutanlığı kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, jandarma önüne gelen bir otomobil, drift yapmaya başlıyor. Nizamiyedeki görevli askerlere aldırış etmeden bir süre drift yapan araç, daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. AA

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