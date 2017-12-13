Nur talebeleri bir olursa İslam âlemi de ittihad eder

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, “Ne zaman Nur Talebelerinin kalpleri ittihad etmiş ise, memleketimizde ve İslam âleminde ittihad ümidi o derece güçleniyor” dedi.

İttihad gazetesinin 50.Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “İttihad Buluşmaları”nın rüzgârı bu sefer de Doğu Karadeniz’de esti. Programda konuşan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, “Ne zaman Nur Talebelerinin kalpleri ittihad etmiş ise, memleketimizde ve İslam âleminde ittihad ümidi o derece güçleniyor” dedi.

Yeni Asya Trabzon Temsilciliği tarafından Trabzon Hizmet Merkezinde gerçekleştirilen programa Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Samsun ve İzmir illerinden de katılım oldu. Programın açılış konuşmasında İntizam Seyda Durgun; “24 Ekim 1967 tarihinde haftalık olarak yayın hayatına başlayan İttihad, 21 Şubat 1970’ten itibaren günlük Yeni Asya gazetesi olarak yoluna devam ediyor. Bu gazetelerimiz İslamî hizmetlerin, hususan Risale-i Nur hizmetlerinin inkişafında önemli görevler ifa etti” dedi.

YENİ ASYA BAYRAĞI

Daha sonra söz alan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu şunları kaydetti:

“Bugün burada Risale-i Nur’un ve Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin mesleğinin medyadaki ilk temsilcisi olan bir unvanı anmak ve anlamak için ittihad etmiş bulunuyoruz. İşte bu kutlu davanın medyadaki dili olma şerefi ile mümtaz İttihad’ımızın 50. kuruluş yılını birlikte kutluyoruz. Geldiğimiz noktada, Nurculuğun ittihadının, İttihad’ın çizgisinden sapmadan 48. yılını tamamlamasına iki ay kalan Yeni Asya bayrağı altında olacağını rahmet-i İlahiyeden kuvvetle ümit ediyoruz inşaallah. Ve biliyoruz ki, ne zaman Nur Talebelerinin kalpleri ittihad etmiş ise, memleketimizde ve İslam âleminde ittihad ümidi o derece güçleniyor; barış, huzur, sükûn ve kardeşlik emareleri o derece artıyor. Yeni Asya da, tıpkı İttihad gibi aynı davayı, Üstadın meslek hassasiyeti ile duyuruyor âleme.”

BİZ BİR AİLEYİZ

Programdaki diğer konuşmacı olan gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz ise, “Ali Demirel ağabeyimizi berzah âlemine uğurladık. Bugünler onların emsali kahramanların yaptığı çalışmalarla geldik. Hepsine teşekkür, minnet ve dua borçluyuz.

“Biz bir aileyiz. Bu ailede öz kardeşimizden de öte bir bağımız var. Dünyanın en samimi, en sıcak, en büyük ailesiyiz. Gazetemiz bu anlamda da irtibatımızı sağlıyor; taziyelerimizi, doğum, düğün tebriklerini, geçmiş olsun dileklerini paylaşıyoruz. Bunlar bizim nasıl bir aile olduğumuzun göstergesidir.

“50. yıl için hazırladığımız İttihad ekimizde de görüleceği gibi, ilk gün ne yazmışsak, neyi dert edinmişsek ve manşetlere taşımışsak bugün de aynı çizgideyiz. Böyle kırıksız bir çizginin bütün baskılara, engelleme gayretlerine, fitnelere rağmen korunup bugüne taşınmasının maddi sebeplerle izahı mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

HERKES SUSTUĞUNDA...

Samsun’dan Şeref Çetintaş: “Gazetemizle ne kadar iftihar etsek azdır. Herkesin sustuğu, susturulduğu zamanlarda pervasızca hak ve hakikati haykırmış, haykırmaya da devam ediyor. Yolumuz Risale-i Nur hakikatleri ve gazetemizle kesişmeseydi kimbilir nerelere savrulurduk. Cenab-ı Hak bizi böyle bir hizmette istihdam etmiş, bunun şükrünü eda etmeliyiz.”

İÇERİ ALINDIK

Fehmi Karpuz: “12 Mart sonrasında dinî cemaatlere baskılar artmıştı. O zamana kadar yaptığımız tüm faaliyetlerden haberdardılar. Biz de bilirdik, ama hiç dikkate almazdık. Arkadaşlarla her hafta birinin evinde sohbet yapılırdı. Sohbet yaptığımız için içeri alındığımız zamanlar da oldu. Ama bizim için içerisi dışarıdan iyiydi.”

ALLAH İSTİKAMETİMİZİ BOZMASIN

Bayburt’tan Halim Turgut: “Risale-i Nurlar, iman hakikatlerini anlamamda ve istikamet üzere gitmemde pusula olmuştur. O günlerden bugünlere geldik, istikametimizi bozmadan okumaya devam ediyoruz. Allah istikametimizi bozmasın.”

İTTİHAD İSMİYLE BERABER MANEN İTTİHAD ETMİŞİZ

Sami Akçay: “Risale-i Nur madem ki Kur’an’ın malı, Yeni Asya da onun yolunda olduğuna göre, bizler Araklı’da bu manalar çerçevesinde İttihad ismiyle beraber manen ittihad etmişiz. Gayretimiz, şevkimiz, başarılarımız daim olsun. Böyle bir programın tertip edilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. İttihadımızı daha da kuvvetlendirmemize vesile olsun.”