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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ODTÜ arazisi devredildi

14 Eylül 2018, Cuma 17:20
ODTÜ Rektörlüğü ile KYK arasında imzalanan protokolün “masumane” olmadığını söyleyen uzmanlar, “ODTÜ arazisi parsel parsel tahsis edilmeye başlanmıştır” dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde yer alan 40 dönüm arazi öğrenci yurdu yapımı için 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bedelsiz olarak tahsis edildi. ODTÜ rektörlüğü ile KYK arasında imzalanan protokole mahkeme kararıyla ulaşabilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ arazisi içerisinde yurt yapılacak 40 dönüm alanın henüz belli olmadığını belirterek süreci yargıya taşıdığını duyurdu.

Kamudan gizlendi mi?

ODTÜ kampüsü içerisinde KYK’ya ait öğrencilerin barındığı yurt bulunmuyor. Gazete Duvar’ın haberine göre ODTÜ Rektörlüğü tarafından idare edilen yurtların yanı sıra imzalanan yeni protokolle KYK’ya ait bir yurt binası yapımına başlanacak. Nereye yapılacağı henüz belli olmayan 40 dönüm araziyi kaplayacak yurt, “KYK denetim kriterlerine göre” öğrenci alımı yapacak ve ODTÜ Rektörlüğü’nün 49 yıl boyunca herhangi bir söz hakkı olmayacak. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Oya Gölemen, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç, Çiğdemim Derneği Başkanı Fethi Atasoy, Koruma ve Restorasyoncular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Tek ile ODTÜ’lü öğrencilerin katılımıyla Mimarlar Odası’nda gerçekleşen toplantıda sürecin ‘kamudan gizlenerek sürdürüldüğü’ belirtildi. ODTÜ içerisinde yurt ihtiyacı olup olmadığının rektörlük tarafından açıklanmasını talep eden heyet, bölgedeki ağaçların durumunun ne olacağına dair de bilgi talep etti.

‘Büyük sıkıntı’

ODTÜ arazisi dışında, “Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tanınan ve koruma kurulu kararı olan Cebeci İnönü Stadyumu’nun da yurt yapımı için yıkılacağını hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Söz konusu yurt masumane bir ihtiyacın karşılanması olarak ifade edilemez. ODTÜ arazisinin protokollerle tahsis ediliyor olması çok büyük sıkıntıdır” diye konuştu.

Etiketler: odtü, arazi
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