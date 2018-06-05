OHAL’de bir can daha gitti

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in ardından geçen OHAL’li 22,5 ay beraberinde 50’yi aşkın vefat haberi getirdi. En son gelen acı haber ise Doktor İbrahim Halil Özyavuz’un cezaevinde intihara teşebbüsü ve vefatı oldu.

15 Temmuz gecesinden itibaren Türkiye’de yaşanan acı olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in ardından geçen OHAL’li 22,5 ay beraberinde 50’yi aşkın vefat haberi getirdi. Yaşanan durumun vahametini gözler önüne seren CHP Parti Meclis Üyesi Yıldırım Kaya açıkladığı verilerin ardından şunları demişti: “Vatan haini ilan edilip, intihar ettiğinde, mezar yeri verilmeyen evinin bahçesine gömülen, sonra da ‘darbeci değilmiş’ dedikleri, Manisa Ahmetli İlçe Kaymakamı Necmi Akman’ın hakkını sormayacak mıyız? Biz istersek OHAL kalkar! Biz İstersek Türkiye Değişir!”

Acı üstüne acı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 13 gün gözaltında kalan Gökhan Açıkkollu öğretmenin gözaltında işkenceyle öldürüldü iddia edilmişti ve Gökhan öğretmen hainler mezarlığına gömülmek istenmişti. Aradan geçen 1,5 yılın ardından vefat eden Gökhan öğretmen suçsuz bularak görevine iade kararı alınmıştı. Saymakla bitmeyecek onlarca dramı, acıyı ve hukuksuzluğu beraberinde getiren OHAL son olarak tarladan tıp birinciliğine uzanan başarılı hayatı daha kararttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Türkiye 3. olan Doktor İbrahim Halil Özyavuz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 3 gün önce intihar etti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yoğun bakımda olan Özyavuz geçtiğimiz gün vefat etti.

Bu kaçıncı intihar!

Bu olayın sosyal medya hesabından duyuran eski Mazlum-Der Başkanı Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu kaçıncı intihar,kaçıncı zalimlik.! Dr. İbrahim Halil Özyavuz Cerrahpaşa birincisi, TUS 3. sü, Radyoloji uzmanı hekim Silivri’de intihar etmiş! Bu hesap âhirete kalmaz” dedi.

Sabah Gazetesi haberini yapmıştı

15 Temmuz darbe gecesi sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan insanlar hakkında yayınladığı haberlerle tepki toplayan Sabah Gazetesi’nin 2017 yılında Dr. İbrahim Halil Özyavuz’un başarısı öyküsünü haberleştirdiği ortaya çıktı. 2017 yılıda Sabah Gazetesi’ne ‘Harranlı Halil Özyavuz doktor olacak’ başlığıyla bir başarı hikayesi olarak haber olan Dr.İbrahim Halil Özyavuz, Urfa’nın Harran ilçesinde, ailesine pamuk tarlasında yardım ederken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanmıştı.

Haber: Nurdan Toprak

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