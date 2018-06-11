OHAL’in faturası ağır oldu

Tutuklu Avukatlar İnsiyatifi (The Arrested Lawyers Initiative), OHAL raporunu açıkladı. İnİsiyatife göre OHAL’de güven azaldı ve ülke yoksullaştı.

Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi (The Arrested Lawyers Initiative), 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle başlatılan ve ikinci yılına girmek üzere olan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamaları üzerine güncel bilgileri ihtiva eden raporunu paylaştı. Rapora göre, başlangıcında, 23 Temmuz 2016 tarihinde, 934 özel okul, 109 yurt, 35 hastane, 15 özel üniversite, 16 sendika, 104 vakıf, 1125 dernek feshedilmiş ve gayrimenkul, gayri menkul mallar dahil bütün mal varlıkları Banka hesapları, fikrî mülkiyet ve diğer finansal varlıklar kamu hazinesine aktarıldı. Bugün itibariyle, 3000 kâr amacı güden veya kâr amacı gütmeyen tüzel kişilik hiçbir yargı kararı olmaksızın ortadan kaldırıldı ve mal varlıklarına KHK ile el konuldu.

Muhalifler susturuldu

Raporda , “21 Temmuz 2016’dan beri Türk hükümeti, tüm temel insan haklarına müdahale etmek ve bunları sınırlamak için OHAL rejimini kullanmaktadır. Erdoğan rejimi, muhaliflerini OHAL rejimini kötüye kullanarak sistematik olarak yoksullaştırmaktadır.” denildi.

Güvensizlik hâkim

Ekonomik krizin sebebinin hak ihlâlleri olduğunu belirten İnsiyatif şu değerlendirmede bulundu: “Mülkiyet haklarının keyfi ihlalleri, bir ülkenin ekonomik kalkınma umutları üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Yatırımcılar arasında, yatırımcılar açısından güvensizlik, Türkiye gibi, yabancı yatırımlara büyük ölçüde bağımlı olan ve sadece muhalifleri değil, kendi rejimlerinin destekleyicilerini de yoksullaştıran ekonomik krizlere neden olmaktadır. “

Toplam değer: 15 Milyar TL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye göre, KHK ile kapatılan / tüzel kişilikleri ortadan kaldırılan derneki vakıf ve şirketlerden hazineye geçen taşınmazların toplam değeri 15 milyar Türk Lirası. Bu varlıkların marka değerleri, fikri mülkler, chattel malları vb. Diğer varlıkların değeri hakkında güvenilir bir rapor bulunmamaktadır.