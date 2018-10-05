"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı

05 Ekim 2018, Cuma 11:11
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı.

Komisyon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Bugüne kadar 36 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, 2 bin 300 müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 33 bin 700'ünü reddeden Komisyonda, 89 bin müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

Dava yolu açık

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara hızlı ulaşması için posta yerine komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

 

AA

Etiketler: OHAL, komisyon, ihraç, KHK
Okunma Sayısı: 693
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur"

    Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

    Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye Valilikten soruşturma

    Şeker fabrikalarının arsaları da satılıyor

    Batman şehitlerinden 4'ü memleketlerine uğurlandı

    Güney Kore eski devlet başkanına 15 yıl hapis

    OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı

    Doğu Karadeniz'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

    Erdoğan'dan AB üyeliği için referandum sinyali

    Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüş izni verildi

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun

    Trans yağlar ölüm sebebi

    Maaşı artan var mı?

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’

    Çözüm af değil, rehabilite

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz

    Yine yüreğimiz yandı

    Silahsızlanma çağrısı

    Fenerbahçe, Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı

    Batmanlılar teröre karşı yürüyecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz
    Genel

    Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
    Genel

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enflasyon canavarı
    Genel

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun
    Süleyman KÖSMENE

    Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilite
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezheplerin Kur’ân’daki yeri nedir?
    Genel

    Trans yağlar ölüm sebebi
    Genel

    Maaşı artan var mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.