Öksüz’ü arayan polisler de tutuklandı

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün yakalanması için oluşturulan ekipte yer alan polis memurlarından Ercan Özoğluöz ve Muhittin Fidan, örgüt soruşturması kapsamında tutuklandı.

Özoğluöz, Adil Öksüz’ü arayan ekibinde başında bulunmuş, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini de yapmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce Ankara’da ‘emniyetteki mahrem yapılanma’ kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı. Sakarya’da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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