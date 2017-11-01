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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Ön inceleme süreci başladı: OHAL Komisyonu nasıl karar verecek?

01 Kasım 2017, Çarşamba 11:56
Olağanüstü hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu raportörlerince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuru dosyaları ön incelemeye alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, bugüne kadar 102 bin 174 başvuru yapıldı.

Kamudan ihraç edilenleri de kapsayan ve 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 693 sayılı KHK ile yapılan işlemlerle ilgili de komisyona müracaat için tanınan 60 günlük süre 23 Ekim'de sona erdi. Böylece, şu ana kadar yayımlanan KHK'larla gerçekleştirilen işlemlere yönelik başvuru süreci tamamlandı.

Komisyon, meslekten ihraçlar, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurumlar ile kuruluşlara yönelik işlemlerle ilgili yapılan başvuruların bazılarında ön inceleme sürecine geçti.

Evrak eksikliği bulunmayan, ihraçlara ilişkin kurumlardan gönderilen belgeleri tamamlanan başvuru dosyaları, tetkik hakimi ve müfettişlerden oluşan raportörlere gönderildi.

Raportörler, dosyalar üzerinde başvuruların komisyonun görev alanına girip girmediği, zamanında başvuru yapılıp yapılmadığı gibi konularda ön değerlendirmelerini yapmaya başladı. Ön incelemeleri tamamlanan başvuru dosyaları, karar verilmek üzere komisyona sevk edilecek.

OHAL Komisyonu, bu ay itibarıyla dosyalar üzerinden kararlar vermeyi planlıyor. 

OHAL Komisyonu nasıl karar verecek? 

Komisyonda başvuru dosyaları, ilk olarak tasnif işleminden geçiriliyor. Başvurucuların valilikler aracılığıyla gelen dosyalarındaki formları, dilekçeleri ve ekledikleri diğer evraklar, ön incelemeye alınıyor. 

Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edilenlerle ilgili dosyalara, arasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönelik olanların da bulunduğu örgüt irtibatını gösteren belgeler de ekleniyor.

Komisyon, dosyalar üzerinden incelemelerini yaparken ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ilgili kurumlardan isteyebiliyor.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyalar, komisyonda gündeme alınacak, başvurunun reddi ya da kabulüne karar verilecek. Karar yeter sayısı dört olan komisyonda, üyeler çekimser oy kullanamayacak. ,

Meslekten ihraca dair başvurusu kabul edilen müracaatçının dosyası, Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek. Daha sonra ilgili kişinin 15 gün içerisinde statülerine uygun kadro ve pozisyonlara ataması yapılacak.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

***

Okumak için tıklayınız:

OHAL Komisyonuna 101 bin 304 müracaat yapıldı

AA

Etiketler: ohal komisyonu
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  • Akın Arslan

    2.11.2017 20:21:15

    Ben askerim askerr sucsuzum beni sizler egittiniz kursun sıkanın elini kır diye ben sucsuzum 8 kardesim daha sahadet serbetini icti 8 kardesimi daha sehit ettiler ben burda bekliyorum elim kolum bagli evde yat die mi egittiniz beni gorevimi silahimi kimligimi verin yollayin benide doguyaaa yeterr bekledigim aylardir sucsuzum kafami yiyecem verin su kararlari artik

  • ibrahim

    2.11.2017 11:51:33

    halil kardeşim bu insanların kazanılmış hakları var zaten devlete bir maliyeti yok.Normalde çalışıyorlardı bütçe de buna gore ayarlanıyordu zaten.

  • halil

    1.11.2017 13:27:23

    Adil karar vermeliler evet binlerce insanın kamuya dönmesi devlete bir maliyet getirecek ama devlet insan için vardır. haksızlığa uğramış binlerce mağdur komisyonun cesaretle karar vermesini bekliyor. aksi halde tarih onları yetki verilmiş korkaklar olarak anacaktır.

  • nafi

    1.11.2017 12:39:09

    ohal kalksın bir an an önce ohal kalkmazsa atılan memurlar işe iade edilmez benim yakınım vardı kırıkkalede öğretmenlikten atıldı yakınım vardı hakimlikten atıldı hapse girdi çıktı ohal kalksın bir an önce ohal akp işine geliyor istediğini yapmak için

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